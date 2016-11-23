Підліток, який поставив батьків на коліна, знову опинився в психіатричній лікарні

Підліток, який записав відео приниження своїх батьків, яких він змусив стояти на колінах і просити вибачення, опинився в лікарні для психічно хворих. Як написав хлопець на сторінці в соцмережі, його випишуть через півмісяця.

За інформацією джерела РЕН ТВ , молодий чоловік виявився в клініці через те, що влаштував розгром в квартирі батьків. Збиток оцінюється в кілька мільйонів рублів.

Раніше в Мережі з'явився ролик, датований від 16 жовтня, на якому зафіксовано, як хлопець змусив батьків на колінах просити у нього вибачення "за поламане життя".