Школяр змусив батьків просити у нього вибачення на колінах (відео)

Школяр записав на відео, як батьки на колінах просять у нього вибачення "за поламане життя". На кадрах двоє дорослих вибачаються за те, що їх дитина опинилася в лікарні.

Інтернет-користувачі припустили, що автор відео міг погрожувати батькам.

На записі зафіксовано, як дорослі люди, стоячи на колінах, вибачаються перед дитиною. За кадром чути голосний крик хлопчика, який запитує: "Ви зламали мені життя, чотири рази відправляли мене в лікарню, ви визнаєте, що ви це робили ?!"

Як говорить сам підліток на записі, інцидент стався 16 жовтня.

Після монологу хлопчика мама спробувала виправдатися за таке ставлення до сина. Чим закінчилося приниження батьків, невідомо, запис обривається.

Деякі користувачі Мережі заявили, що автор ролика - геймер, який люто захоплений іграми.

При цьому наголошується, що справжність відеозапису встановити не вдалося. Не виключено, що мова може також йти про вірусне відео, зроблене з метою розкрутки початківця відеоблогера.