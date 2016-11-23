Дональд Трамп відмежувався від американських неонацистів

Обраний президент США відмежувався від позиції лідера американських неонацистів Річарда Спенсера. Той вітав успіх на виборах Дональда Трампа і закликав, зокрема, до побудови нової етно-держави.

У своєму виступі Спенсер також розкритикував і образив прихильників Демократичної партії:

“Йдеться не лише про те, що вони ліваки і ліберальні імпотенти, а чимало з них – повні дурні. Насправді, деякі запитують, чи взагалі ці особи є людьми”.

Виступ Спенсера на щорічній конференції білих націоналістів з організації “Інститут національної політики” постійно супроводжувався нацистськими жестами і вигуками “Хайль, Трамп!”

Відео з форуму, який відбувся у передмісті Вашингтона, поширив авторитетний журнал “Атлантік”, повідомляє Євроньюс.