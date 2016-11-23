У Сирії ліквідований один з ватажків «Аль-Каїди»

У Сирії ліквідований ватажок сирійського крила «Аль-Каїди» Абу Афган аль-Масрі, повідомив офіційний представник Пентагону Пітер Кук.

За його словами, аль-Масрі, який є громадянином Єгипту, був убитий в п'ятницю, 18 листопада, повідомляє агенство Anadolu.

Раніше він воював у рядах «Аль-Каїди» в Афганістані, після чого прибув до Сирії.

«Абу Афган аль-Масрі був ліквідований в ході авіарейду в районі сирійського населеного пункту Сірмата», — уточнив Кук.