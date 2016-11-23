Портрет невідомої юної дівчини каліфорнійської художниці Кало пішов з молотка за 1,8 мільйона доларів
Фріда Кало стала першою латиноамериканською художницею, вартість твору якої перевищив 1 мільйон доларів.
Картину мексиканської художниці Фріди Кало, на якій зображена невідома дівчина, продали на аукціоні за 1,8 мільйона доларів. До цього портрет невідомої дівчини 60 років перебував у будинку колишньої помічниці художниці в Каліфорнії. Сама помічниця отримала цю картину в подарунок від вдівця Кало Дієго Рівери в 1955 році.
Картину вона написала в 22 роки.
Відзначимо, Кало стала першою латиноамериканською художницею, вартість твору якої перевищила 1 мільйон доларів: у 1990 році Картина "Я і Дієго" пішла з молотка за 1,4 мільйона.