Росія проситиме Україну видати банкіра Юрова

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Генпрокуратура РФ звернеться до України з запитом на видачу затриманого напередодні банкіра Іллі Юрова. Банкіра затримали в аеропорту Бориспіль.

"У Генпрокуратурі готуються матеріали для запиту про видачу Юрова в РФ" - заявив офіційний представник Генпрокуратури РФ Олександр Курінний, повідомляє РЕН.ТВ.

За його словами, у відомство вже надійшло повідомлення НЦБ Інтерполу в Україні про затримання банкіра.

Сам Юров, оголошений Росією в міжнародний розшук, назвав своє затримання в українському аеропорту інцидентом.