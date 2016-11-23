У Чикаго невідомий на позашляховику розстріляв дітей

Чоловік на позашляховику поранив двох дітей в Чикаго. Бешкетник відкрив стрілянину на ходу з вікна.

В результаті одна з куль потрапила в обличчя 3-річній дівчинці, а 4-річний хлопчик був поранений в руку, передає Chicago Tribune. З дітьми в цей час перебували підлітки 17 і 18 років, вони отримали поранення в руку і спину.

Всі діти були госпіталізовані. Їх стан оцінюється як стабільний.

Той хто стріляв, не був затриманий.