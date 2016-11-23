У Чикаго невідомий на позашляховику розстріляв дітей
Одна з куль зачепила обличчя 3-річної дівчинки, 4-річний хлопчик отримав поранення в руку.
Чоловік на позашляховику поранив двох дітей в Чикаго. Бешкетник відкрив стрілянину на ходу з вікна.
В результаті одна з куль потрапила в обличчя 3-річній дівчинці, а 4-річний хлопчик був поранений в руку, передає Chicago Tribune. З дітьми в цей час перебували підлітки 17 і 18 років, вони отримали поранення в руку і спину.
Всі діти були госпіталізовані. Їх стан оцінюється як стабільний.
Той хто стріляв, не був затриманий.