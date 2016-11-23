Дональд Трамп поки не визначився, чи вийдуть США із кліматичної угоди, підписаної в Парижі
За словами Трампа, спочатку треба порахувати наскільки дорого Америці коштуватиме виконання цього договору.
Обраний президент Дональд Трамп поки не визначився із тим, чи вийдуть США із кліматичної угоди, підписаної минулого року в Парижі. Про це він заявив в інтерв‘ю журналістам The New York Times. За словами Трампа, спочатку треба порахувати наскільки дорого Америці коштуватиме виконання цього договору.
У тому ж інтерв‘ю обраний президент зазначив, що не буде домагатися кримінального переслідування Гілларі Клінтон через використання нею приватної поштової скриньки у службових цілях. Під час виборчої кампанії Трамп обіцяв запроторити Клінтон за ґрати.
У понеділок мільярдер провів закриту зустріч із представниками великих політичних ЗМІ. На ній відомі продюсери і журналісти хотіли обговорити висвітлення діяльності нової адміністрації Білого Дому. Натомість Трамп, за даними видання New York Post, назвав присутніх “збіговиськом брехунів”.