Дональд Трамп поки не визначився, чи вийдуть США із кліматичної угоди, підписаної в Парижі

Обраний президент Дональд Трамп поки не визначився із тим, чи вийдуть США із кліматичної угоди, підписаної минулого року в Парижі. Про це він заявив в інтерв‘ю журналістам The New York Times. За словами Трампа, спочатку треба порахувати наскільки дорого Америці коштуватиме виконання цього договору.

У тому ж інтерв‘ю обраний президент зазначив, що не буде домагатися кримінального переслідування Гілларі Клінтон через використання нею приватної поштової скриньки у службових цілях. Під час виборчої кампанії Трамп обіцяв запроторити Клінтон за ґрати.

У понеділок мільярдер провів закриту зустріч із представниками великих політичних ЗМІ. На ній відомі продюсери і журналісти хотіли обговорити висвітлення діяльності нової адміністрації Білого Дому. Натомість Трамп, за даними видання New York Post, назвав присутніх “збіговиськом брехунів”.