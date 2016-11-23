У Південній Кореї проходять обшуки в кампаніях у справі тиску та отримання коштів подругою президента

У Південній Кореї проходять обшуки в кампаніях у справі тиску та отримання коштів подругою президента

Південнокорейські слідчі у середу вранці провели рейд на офіс компанії Samsung Group.

Джерело: Відомості

Обшук пов‘язаний зі справою проти подруги президента Південної Кореї Чой Сун Сир, що її обвинувачують у незаконному використанні близької дружби із керівником країни – Пак Кин Хе для збирання коштів.

Слідчі також відвідали штаб-квартиру найбільшого пенсійного фонду країни NPS. Вони вивчають його ухвалу підтримати злиття компаній Samsung C&T Corp та Cheil Industries торік.

Проти Чой та Пак провадять слідство у справі про тиск на великі компанії, включно із Samsung, з метою збирання коштів на фундації підтримки культурних та спортивних організацій.

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