Над Панамою бушує ураган. Є жертви

Буря під назвою Отто у вівторок посилилася до рівня урагану. Стихія спричинила шквальний вітер, що сягає 120 кілометрів на годину, а також потужну зливу.

Повідомляється про чотирьох загиблих у цій країні. Ще четверо вважаються такими, що зникли безвісти. Отто переміщується до сусідніх країн – Коста-Рики та Нікараґуа, й існує велика ймовірність удару стихії по цих країнах. Якщо це станеться, то це буде перший ураган на суходолі Коста-Рики відтоді, як там почали вести записи погоди 1851 року.

Це вже сьомий ураган над Атлантикою цього року.

Зсув ґрунту на захід від міста Панами поглинув 9 людей. Сімох із них удалося врятувати, але двох витягли з багнюки бездиханними. Також у столиці загинула дитина, коли дерево впало на автівку біля будівлі школи.