Штайнмаєр закликав РФ припинити бомбардування в Сирії

Росія повинна негайно припинити бомбардування мирного населення в Сирії, сказав глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр на спільній прес-конференції зі спецпосланцем ООН по Сирії Стаффаном де Містурою, повідомляє агентство Anadolu.

Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини також підкреслив, що врегулювання сирійської кризи можливе тільки за допомогою політичного процесу.

Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.

За відомостями ООН, в ході конфлікту загинуло понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені покинути свої будинки. 4,8 мільйона людей знайшли притулок за межами країни.