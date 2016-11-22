На безпеку Дональда Трампа у Нью-йорку вдень витрачають близько мільйона доларів

Там відзначили, що витрати будуть залишатися на близькому до цього рівні і після від'їзду обраного президента до Вашингтона, тому що міська влада повинна буде гарантувати безпеку членам сім'ї Трампа, які живуть в Нью-Йорку. Це його дорослі діти і внуки. Крім того, перша леді і молодший син-школяр не мають наміру переїжджати до Вашингтона, принаймні, до кінця нинішнього навчального року.