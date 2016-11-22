У Туреччині усунено з посад ще майже 15 тисяч людей, закрито понад 500 установ, у тому числі десяток редакцій газет та агенцій новин у ході розслідування липневих подій, які влада називає спробою державного перевороту.

Видано нові офіційні укази, де поіменно вказуються особи, яких підозрюють у зв‘язках з терористичними організаціями.

У цифрах це 1,988 військовослужбовців збройних сил, 7586 співробітників поліції, 403 – жандармерії, 5434 працівників державних і громадських організацій, 45 журналістів державного телебачення.

У спробі заколоту влада звинувачує клірика Фетхуллаха Ґюлена і його прихильників, яких називає “Ґюленістською терористичною організацією.”

Загалом після путчу понад 110 тисяч людей звільнено з посад, 36 тисяч заарештовано, повідомляє Євроньюс.