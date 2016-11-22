Пташиний послід виявився ворогом глобального потепління

Міжнародна група дослідників встановила, що послід птахів, які гніздяться в Арктиці, викликає охолодження регіону. Аміак, що випаровується з їхнього посліду, сприяє утворенню хмар, які знижують температуру атмосфери. Стаття опублікована в журналі Nature Communications, повідомляє Quibbll.

Протягом останніх 50 років клімат в Арктику стає все більш теплим, причому цей процес відбувається швидше, ніж в середньому по планеті. За найбільш песимістичними оцінками, вже до 2017 року Північний Льодовитий океан буде повністю звільнятися від льоду в літній період.

Підвищення температури і танення льодів в Арктиці, в свою чергу, має наслідки в масштабах усієї планети. Клімат Арктики визначається складною взаємодією між процесами, що відбуваються в атмосфері, в океану і на суші. І хоча останнім часом цим процесам присвячено дуже велика кількість досліджень, внесок, який вносить в зміни клімату арктична биота, досі вивчений не дуже добре.

В Арктиці в літній сезон гніздиться дуже багато морських птахів: чистікові, чайки, крячки, буревісники та інші. Вони формують величезні колонії: в середині літа число гніздових в Арктиці пар обчислюється десятками мільйонів. А в колоніях утворюється велика кількість пташиного посліду. В результаті бактеріального розкладання цього посліду виділяється велика кількість аміаку: близько 40 тисяч тонн на рік. Автори цього дослідження вивчили внесок, який вносить цей аміак в атмосферні процеси.

Автори проводили літні спостереження за атмосферою в провінції Нунавут у Канаді і поєднували їх з математичним моделюванням атмосферних процесів. Виявилося, що газоподібний аміак, випаровуючись з посліду птахів і потрапляючи в атмосферу, взаємодіє там з газоподібної сірчаною кислотою і водою. В результаті такої взаємодії утворюються частинки, які служать «ядрами кристалізації», навколо яких конденсуються зважені в повітрі мікрокраплі води діаметром 1-2 нм. У результаті конденсації утворюються більш великі краплі, діаметром уже 50-80 нм. А вони, в свою чергу, формують хмари.

Хмари ж відбивають частину вхідного сонячного світла, в результаті чого температура атмосфери знижується. Як показали розрахунки, це призводить до зниження теплової енергії приблизно на 0,5 Вт на кв. м поверхні. Для порівняння, вуглекислий газ, що вносить вклад у потепління клімату, підвищує теплову енергію на 1,6 Вт на кв. м. Як зазначають автори, хоча пташиний послід вносить досить помітний внесок в охолодження Арктики, цього все одно недостатньо, щоб протистояти швидкому потеплінню клімату.

За останні сто років середня температура атмосфери біля поверхні Землі зросла на 0,74 градуса. При цьому потепління відбувається з усе більшою швидкістю: з 1979 року вона збільшилася вдвічі. У потепління клімату чималий внесок вносить діяльність людини, яка призводить до збільшення кількості теплової енергії на Землі.

Глобальне потепління загрожує вимиранням багатьох видів тварин. Так, у в 2016 році був зафіксований перший такий випадок: австралійський рифовий мозаїчнохвостий щур (Melomys rubicola) вимер в результаті підвищення рівня світового океану.