Жителі російського селища просять патріарха перешкодити запуску виробництва презервативів

Жителів селища Боголюбово Володимирській області РФ обурив намір місцевого підприємства запустити на території колишнього цегельного заводу виробництво контрацептивів, повідомляє видання «Призыв».

Віруючі незадоволені тим, що на майбутніх пачках з презервативами виробник буде розміщувати слово «бог», згадуючи місце виготовлення товару. Крім того, виробництво засобів контрацепції «в центрі православ'я» вони називають «антипатріотичним процесом».

Лист прихожан Боголюбського монастиря адресований керівництву країни, патріарху Кирилу, губернатору області, а також прокуратурі РФ. «Ми висловлюємо рішучий протест проти запуску в Боголюбово підприємства з виробництва протизаплідних засобів, памперсів та інших виробів особистої гігієни», — пишуть незадоволені віруючі. Вони вважають, що Боголюбово — місце святе, сакральне і не може бути пов'язане з виробництвом виробів для задоволення гріховних тілесних потреб.

На думку авторів звернення, «одне місце не може бути притулком двох протилежних понять: народження Вітчизни і стояти на шляху до народження нового життя». Також вони висловлюють невдоволення нейтральною позицією, яку зайняла в питанні появи нового виробництва Володимирська єпархія.

В селищі розпочато збір підписів проти «будівництва заводу з виробництва презервативів»: наразі його підтримало близько 20 осіб.