Каліфорнія бажає вийти зі складу США

Прихильники виходу Каліфорнії зі складу США подали офіційну петицію на ім'я генпрокурора штату з проханням дозволити проведення відповідного референдуму, - повідомляє газета Los Angeles Times.

Як розповів виданню один із засновників існуючого вже більше двох років руху «Так Каліфорнія», що виступає за відділення штату, «кістяк проекту складають місцеві платники податків, які вважають, що вони віддають більше податків федеральному уряду, ніж отримують взамін у вигляді інвестицій. Крім цього, каліфорнійці вважають, що їх відрізняє інша культура і що вони, як було написано на одному з плакатів прихильників так званого «Калекзіта", "не штат, а нація».

Плебісцит запланований на 2018 рік, а збором голосів для отримання дозволу на його проведення, починаючи з майбутньої весни, займуться близько 13 тисяч добровольців. Раніше прихильники незалежності Каліфорнії з Кремнієвої долини пропонували поділити її додатково на шість штатів, оскільки, на їхню думку, Каліфорнія занадто велика і різноманітна, що сильно ускладнює роботу її уряду.

На нинішніх президентських виборах більшість жителів штату проголосували за суперницю Дональда Трампа, кандидата від демократичної партії Хілларі Клінтон.