Житель Білорусі, перебігаючи дорогу, потрапив під колеса трьох автомобілів

Інцидент стався 21 листопада в Крупському районі Мінської області Білорусі, повідомляє BelSat.

51-річний водій, який рухався на «Fiat Scudo» по правій смузі руху в бік Мінська, скоїв наїзд на пішохода, який перебігав проїжджу частину.

«В результаті удару чоловік перелетів на ліву смугу руху, де на нього скоїв наїзд невстановленої автомобіль, а також «Volkswagen Caddy», — повідомили в ДАІ.

35-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці. Наразі проводиться розслідування інциденту.