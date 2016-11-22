Житель Білорусі, перебігаючи дорогу, потрапив під колеса трьох автомобілів
Перехід дороги закінчився смертельною трагедією.
Інцидент стався 21 листопада в Крупському районі Мінської області Білорусі, повідомляє BelSat.
51-річний водій, який рухався на «Fiat Scudo» по правій смузі руху в бік Мінська, скоїв наїзд на пішохода, який перебігав проїжджу частину.
«В результаті удару чоловік перелетів на ліву смугу руху, де на нього скоїв наїзд невстановленої автомобіль, а також «Volkswagen Caddy», — повідомили в ДАІ.
35-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці. Наразі проводиться розслідування інциденту.