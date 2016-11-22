Біля берегів Індонезії з дна моря таємничим чином зникли скелети відразу семи військових кораблів Британії, Голландії та США
Великобританія та Нідерланди направили ноту протесту Індонезії.
Грядущий ювілей морської битви Другої світової війни затьмарений скандалом, який нормальному поясненню не піддається. Біля берегів Індонезії з дна моря таємничим чином зникли скелети відразу семи військових кораблів Британії, Голландії та США. Всі вони пали в нерівній битві з потужним японським флотом у 42-му році.
Напередодні ювілею голландська влада готували пам'ятні заходи. Але коли приїхали на місце, виявилося, двох голландських і одного британського крейсера наче й не було. Хоча дайвери кажуть, що ще в 2002 все було на місці, тобто на дні!
Пропав також американський підводний човен, пара есмінців, від ще одного залишився невеликий фрагмент. Саме він дав підставу припускати - історичні артефакти знищені збирачами металобрухту. Але як підняти тонни його з глибини 70 метрів? Потрібно спецобладнання.
В Індонезії поки ніяк не відповіли на ноту, яку їм направили влади Великобританії і Нідерландів, повідомляє РЕН.ТВ.