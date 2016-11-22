Грядущий ювілей морської битви Другої світової війни затьмарений скандалом, який нормальному поясненню не піддається. Біля берегів Індонезії з дна моря таємничим чином зникли скелети відразу семи військових кораблів Британії, Голландії та США. Всі вони пали в нерівній битві з потужним японським флотом у 42-му році.

Напередодні ювілею голландська влада готували пам'ятні заходи. Але коли приїхали на місце, виявилося, двох голландських і одного британського крейсера наче й не було. Хоча дайвери кажуть, що ще в 2002 все було на місці, тобто на дні!

Пропав також американський підводний човен, пара есмінців, від ще одного залишився невеликий фрагмент. Саме він дав підставу припускати - історичні артефакти знищені збирачами металобрухту. Але як підняти тонни його з глибини 70 метрів? Потрібно спецобладнання.

В Індонезії поки ніяк не відповіли на ноту, яку їм направили влади Великобританії і Нідерландів, повідомляє РЕН.ТВ.