88-річна німкеня відправиться у тюрму через заперечення Голокосту

Ферден.Фото: daserste.ndr.de

88-річна німкеня Урсула Хавербек відправиться у в'язницю на 2,5 року за розпалювання національної ворожнечі і заперечення Голокосту.

Судовий процес щодо літньої жінки проходив в окружному суді німецького міста Ферден в землі Нижня Саксонія, передає "Російська весна".

Так, Хавербек неодноразово заперечувала Голокост в матеріалах газети "Голос рейху".

Виступаючи з останнім словом у кінці судового засідання, Хавербек заявила, що табір Освенцим не був концентраційним, а трудовим, і людей там не нищили в газових камерах.