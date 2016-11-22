88-річна німкеня відправиться у тюрму через заперечення Голокосту
Судовий процес у відношенні літньої Урсули Хавербек пройшов в німецькому місті Ферден.
88-річна німкеня Урсула Хавербек відправиться у в'язницю на 2,5 року за розпалювання національної ворожнечі і заперечення Голокосту.
Судовий процес щодо літньої жінки проходив в окружному суді німецького міста Ферден в землі Нижня Саксонія, передає "Російська весна".
Так, Хавербек неодноразово заперечувала Голокост в матеріалах газети "Голос рейху".
Виступаючи з останнім словом у кінці судового засідання, Хавербек заявила, що табір Освенцим не був концентраційним, а трудовим, і людей там не нищили в газових камерах.