У Гонконзі в перехожого вкрали сумку із золотом на $ 2,6 млн
Грабіжники, озброївшись ножами, відібрали сумку із золотими злитками.
У Гонконзі прямо на вулиці грабіжники, озброївшись ножами, відібрали у жителя Гонконгу сумку із золотими злитками, загальна вартість яких становить близько 2,58 мільйона доларів США, повідомляє Informing.
Відзначається, що злочинці не тільки погрожували перехожому ножами, а й облили його невстановленою рідиною.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, інцидент стався 22 листопада, вранці. Однак преса не повідомляє, скільки всього було грабіжників.
Зараз на місці події перебуває слідча група.