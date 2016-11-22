Науковці: Землю пристосували до життя інопланетяни

Астрофізик Колумбійського університету Калеб Шарф вважає, що інопланетні тіла та матерії трансформувались у фізичному світі Землі та є рухомою силою усього живого.

Як повідомляє The Sun, професор у своїй теорії припускає, що Всесвіт є частиною невідомого життя або цивілізації поза його межами, і саме вона контролює всі процеси на Землі, від сили тяжіння до швидкості світла.

Таким чином, на думку Калеба Шарфа, усе на Землі має інопланетне походження. За його словами, життя не піддається існуючим рівнянням та формулам, а саме є частиною складного механізму.

Нагадаємо, астрономи нещодавно відкрили нову планету, розташовану в 33 світлових роках від нашої Сонячної системи.