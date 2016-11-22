ABBYY випустила мобільний додаток для сканування текстів

Російська компанія ABBYY випустила додаток для BookScanner іOS, розроблений для сканування книг з високим ступенем точності, повідомляє Phonearena.com.

Додаток дозволяє сканувати сторінки книги, створювати електронні копії, а також розпізнавати сканований текст для подальшого редагування.

BookScanner автоматично виявляє краї сторінок і фотографії. Відскановані сторінки можна передавати зі смартфона на комп'ютер за допомогою ITunes або відправляти електронною поштою або через IMessage.

Мобільний додаток BookScanner здатний оцифрувати текст на 193 мовах. Зберігати результати можна в PDF, JPEG, EPUB або FB2.

Відсканований текст може бути збережений у вигляді багатосторінкового документа (до 100 сторінок) в 12 найбільш популярних форматах зі збереженням оригінального форматування (.docx, .txt та ін.)

Таким чином, користувачі можуть створювати власні електронні книги з можливістю пошуку по тексту або редагування.