Дівчинка-підліток народила недоношену дитину і сховала її за шафою

Неповнолітня жителька Смоленська приховала від батьків свою вагітність. Дівчинка народила дитину на сьомому місяці, сховавшись в туалеті, а потім сховала немовля за шафу, повідомляють місцеві ЗМІ.

Правда про народження розкрилася, коли підлітка відвезли в лікарню з сильною кровотечею.

Відзначається, що, за попередніми даними, немовля народилося мертвим, проте достеменно це встановить медична експертиза. За її результатами буде прийнято рішення про порушення кримінальної справи.