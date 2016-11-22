У Великобританії прийняли закон про стеження

Жителі Великобританії потрапили під ковпак спецслужб. Парламент королівства прийняв скандальний законопроект, який дозволить силовикам зламувати будь-які комп'ютери. А також отримувати всю інформацію про активність користувачів в Мережі.

Листування, історія відвідування сайтів - будуть у відкритому доступі для поліції і розвідки.

За новими правилами, інтернет-провайдери та оператори стільникового зв'язку повинні зберігати цю інформацію протягом цілого року. Правда, для доступу до таких даних агентам спецслужб знадобиться ордер. Втім, багато британців впевнені: це лише формальність.

Журналісти побоюються, що закон буде направлений проти них. Проект вже назвали драконівським. Проти нього виступили найбільші провайдери та телекомпанії.