Прокуратура Парижа розпочала слідство щодо розголошення Президентом Олландом військової таємниці

Франсуа Олланд / Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Прокуратура Парижа відкрила попереднє розслідування про розголошення таємного документу Президентом франції Франсуа Олландом. 24 серпня газета Le Monde опублікувала статтю, в якій розповіла про плани Франції по нанесенню ударів по Сирії в серпні 2013 р. У статті цитувався документ під грифом «цілком таємно», копію якого отримала редакція газети, повідомляє агентство RFI.

Документ, підготовлений 29 серпня 2013, являє собою плани ударів французької авіації по військових цілях армії Башара Асада. У підсумку, 30 серпня Франція відмовляється від бомбардувань, оскільки Президент США Барак Обама не підтримав ініціативу Парижа.

Пізніше, в інтерв'ю журналістам газети Le Monde Жерару Даве і Фабрісу Льому Президент Франсуа Олланд розповів про цей епізод. Стаття газети вийшла під назвою «День, коли Барак Обама кинув Олланда». У ній цитуються деталі військових планів, що містяться в секретному документі.

Скаргу до прокуратури подав депутат про опозиційної партії республіканців Ерік Сіотті. Прокуратура, у свою чергу, звернулася до міністерства оборони Франції з проханням дати роз’яснення з приводу секретності згаданого документа.