Трамп розповів про перші кроки на посаді президента

Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що США відмовляться від торговельної угоди про Транстихоокеанське партнерство вже у перший день його роботи у Білому Домі.

Транстихоокеанське партнерство охоплює 12 країн, що разом становлять 40% всесвітньої економіки.

“Щодо торгівлі я зроблю заяву про намір залишити угоду про Транстихоокеанське партнерство , що є потенційною катастрофою для нашої країни. Замість цього домовлятимемося про справедливі, двосторонні торговельні угоди, що принесуть робочі місця та промисловість назад до Америки”, - заявив Дональд Трамп.

“Щодо енергетики: ми скасуємо обмеження на виробництво американської енергії, що вбивають зайнятість. Ми вироблятимемо сланцевий газ та “чисте” вугілля, створюючи високооплачувані робочі місця”.

“Щодо імміґрації. я розпоряджуся, щоби Департамент праці розслідував зловживання візовими програмами, що шкодять американським працівникам”.

У понеділок Трамп знову зустрічався у Нью-Йорку із кандидатами на посади в його адміністрації.