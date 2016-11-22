В Британії одноразовий дорожний тест на кокаїн замінять на багаторазовий

Учені з Університету Суррея розробили багаторазовий дорожній тест на кокаїн, який, як передбачається, буде більш точним, ніж існуючі аналоги. Стаття про розробку опублікована в журналі аналітичних методів.

Зараз поліція використовує одноразові тести, в яких використовується метод діагностики на основі антитіл.

Однак у цих тестів досить висока частка помилки - в 5% випадків вони помилково показують наявність наркотичних речовин в організмі.

Наприклад, іноді тести показують наявність заборонених речовин в тому випадку, якщо людина приймала антибіотики.

Крім того, такі тести не показують, скільки саме наркотику міститься в організмі людини.

Нові тести, в яких використовується зразок слини, дозволять знизити частку помилки до мінімуму, стверджують вчені.

Одноразові тести, які використовуються зараз, коштують всього 5 фунтів за штуку. Новинка вчених оцінюється в 30 тис. фунтів (37 тис. доларів).

Розробники впевнені, що купити один такий пристрій буде вигідніше, ніж придбати річний запас одноразових тестів.

У березні 2015 року в Англії і Уельсі було посилено покарання за водіння в стані наркотичного сп'яніння. З березня 2015 року по квітень 2016 року року в Англії і Уельсі за водіння в стані наркотичного сп'яніння були арештовані майже 8 тисяч осіб.