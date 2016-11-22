Дідові Трампа не дозволили повернутись до Баварії

У німецькому архіві було знайдено рукописний лист, у якому дід новобраного президента США Дональда Трампа намагався протидіяти висилці його з Баварії за те, що він не відбув обов‘язкової військової служби.

Дід Дональда Трампа народився у містечку Каллштадт, що входив до складу тодішньої Баварії, а згодом імігрував до США у підлітковому віці, так і не пройшовши служби у війську, повідомляє Євроньюс.

“Він, себто Трамп, просить у своєму листі тодішнього баварського принца-регента Луїтпольда надати дозвіл на повернення його до рідного міста. Ця історія не закінчується добре для Фрідріха Трампа, бо у дозволі йому було відмовлено”, - говорить Франц Маєр, голова відділу державних документів.

Власне у дозволі Трампові було відмовлено тому, що він не відбув служби у війську.

Трамп, заробивши грошей в Америці, побажав повернутися до Баварії, чого йому так і не дозволили зробити.

Німецький часопис “Більд” опублікував копію того листа, датованого 1905 роком.