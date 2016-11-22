Лікар збірної США з гімнастики звинувачений в сексуальному насильстві над підопічною

Колишньому лікарю жіночої збірної США зі спортивної гімнастики і спортсменок університету штату Мічиган пред'явили звинувачення в сексуальному насильстві.

Ларрі Нассара звинувачують у здійсненні насильницьких дій сексуального характеру принаймні щодо однієї дівчини, яка не досягла 13-річного віку. На даний момент чоловік затриманий. Про це повідомляє портал lansingstatejournal.com.

Нассара звинуватили за трьома епізодами сексуального насильства характеру першого ступеня щодо підлітка, які були здійснені в його будинку в період між 1998 і 2005 роками. Якщо лікаря визнають винним, то йому може загрожувати довічне ув'язнення.