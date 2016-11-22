Туреччина протестує проти зняття покарання за згвалтування неповнолітніх

По всій Туреччині спалахнули вуличні протести проти урядового законопроекту, що знімає кримінальну відповідальність з чоловіка, який вступив у сексуальний зв‘язок із неповнолітньою, а потім погодився одружитися із нею. У містечку Хопа на північному сході країни справа дійшла до сутичок із поліцією.

“Ми не дозволимо парламенту ухвалити цей закон. Ми захистимо майбутнє наших дітей”, – каже учасниця протесту.

Турецький парламент має розглянути суперечливий законопроект у вівторок у другому читанні. Опозиційні партії та правозахисники виступили різко проти урядової ініціативи, яка, на їхню думку, призведе до хвилі зґвалтувань неповнолітніх дівчат. Втім у документі йдеться, що чоловікові “пробачать” сексуальний зв‘язок лише, якщо він “не застосовував силу чи не погрожував силою”.