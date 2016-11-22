Більше 3 тисяч людей покинули свої будинки через потужний землетрус у Фукусімі

Понад 3 тисячі осіб були змушені покинути свої будинки в японській префектурі Фукусіма через потужний землетрус біля узбережжя.

Справа в тому, що після підземних поштовхів магнітудою 7,3 було оголошено загрозу цунамі. Глибина землетрусу оцінюється в 11 кілометрів.

Наразі не було якоїсь інформації про жертви або руйнування, проте поштовхи відчувалися і в столиці – Токіо.

2011 року велике цунамі, викликане землетрусом, зруйнувало атомну електростанцію “Фукусіма-1”. У вражених реґіонах тоді загинуло кільканадцять тисяч людей.

Японія лежить у надзвичайно сейсмічній зоні. Тут стається пересічно щоп‘ятий у світі землетрус маґнітудою 6 і більше.