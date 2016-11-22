Новий потужний землетрус стався біля берегів Японії. Є загроза цунамі

Його епіцентр знаходився в 523 км на південний схід від японського міста Фукусіма. Магнітуда підземних поштовхів склала 5,6.

За даними Геофізичної служби США, за інтенсивністю струсів в епіцентрі землетрус оцінюється як "дуже сильний".

Раніше біля берегів Японії сталася серія підземних поштовхів. Магнітуда найсильнішого склала 7,3. У країні оголошена загроза цунамі. Хвилі висотою в 90 сантиметрів вдарили по східному узбережжю країни в районі міста Фукусіма. Інформації про постраждалих і загиблих не надходило.