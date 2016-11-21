У Сімферополі заарештовано ще двох ймовірних українських диверсантів
Росія продовжує арештовувати людей, намагаючись представляти суспільству видимість роботи з українськими диверсантами.
Арештовані Олексій Стогній і Гліб Шаблій, які, як стверджують в російських силових структурах збирали інформацію про Чорноморський флот. Стверджується, що вони були пов'язані з раніше затриманими за звинуваченням у підготовці диверсій в Криму.
У Міністерстві оборони України заявили, що Стогній і Шаблій не мають відношення до українського військового відомства. Вони давно завершили військову службу, займалися в Криму бізнесом.