У Росії застрелився заступник начальника столичного управління Федеральної податкової служби

Про трагедію, яка сталася в приватному будинку в підмосковному Корольові ще в суботу, стало відомо тільки зараз. За попередніми даними співрозмовника ТАРС, Носенко вистрілив собі в груди з мисливської рушниці. За даними правоохоронних органів, в останні кілька днів загиблий перебував на лікарняному і на службу не ходив. За Інформації порталу Лайф, слідчі знайшли передсмертну записку Володимира Носенкова - в ній він просив вибачення у своїх близьких. Володимир Носенко працював у податковій системі з 2000-го року. За посаду заступника керівника УФНС Росії по Москві був призначений в липні 2010 року. Він координував і контролював роботу всіх податкових інспекцій столиці. Повідомляється, що за фактом події проводиться перевірка, проте офіційної інформації в зв'язку з подією поки не надходило.