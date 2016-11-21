В Лівії через мавпу почалася війна

Щонайменше 16 людей загинули і 50 отримали поранення в ході збройного конфлікту, який вже чотири дні триває в місті Сабха на півдні Лівії, повідомляє видання «Белорусский партизан».

Причиною війни між місцевими кланами стала ручна мавпочка.

Конфлікт почався з того, що тварина, що належало крамарю з клану Гаддадфа, стягнула головну хустку зі школярки з клану Авлад Сулейман. За це родичі дівчини вбили трьох представників ворожого сімейства і саму мавпу.

Після цього в місті почалася справжня війна із застосуванням танків, мінометів та іншого важкого озброєння.

Гаддадфа і Авлад Сулейман — найвпливовіші клани і одночасно найпотужніші збройні угруповання на півдні Лівії. До того ж, Сабха є центром контрабанди зброї.