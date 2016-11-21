Лідера проросійської партії Італії затримали через мітинг на Красній площі Москви

Главу італійської «Ліги Півночі» заарештували на Красній площі Москви після того, як він розгорнув плакат «Я голосую «Ні» на референдумі 4 грудня», який майорів у нього в руках разом із футболкою «Мілана» — його улюбленої футбольної команди, повідомляє «Росбалт».

Ймовірно, Сальвіні забув, що знаходиться не в Мілані, і не знав, що російські закони фактично забороняють експонувати політичні банери без попереднього дозволу, отриманого у влади.

Поліція відпустила Сальвіні після пояснень одного з членів делегації «Ліги», підприємця Бруно Джанкотті, який працює в Росії.

Лідер «Ліги» зустрічався незадовго до інциденту з деякими депутатами Державної Думи, а потім відразу ж попрямував на Красну площу, щоб зняти фотографії протесту і викласти їх в соцмережі.

4 грудня в Італії відбудеться референдум про внесення поправок до Конституції, запропонованих Прем'єр-міністром Маттео Ренці. Вони припускають зниження ролі сенату і регіональних парламентів. Противники реформи вважають, що попровкі просто приведуть до концентрації влади в руках Прем'єра.

За словами глави італійського уряду, якщо громадяни не підтримають його пропозиції, він піде у відставку. При цьому, відповідно до соцопитувань, більшість італійців виступають проти змін Основного закону.

Варто додати, що Маттео Сальвіні кілька разів відвідував окупований Крим, а також звернувся до італійських парламентаріїв із закликом вступати в асоціацію друзів Путіна і засудив введення санкцій проти Росії.