Бути чи не бути вугільній галузі Волині?

Не секрет, що проблема зі збитковістю державних шахт в Україні – хронічна і потребує нагального вирішення. Складною лишається ситуація і на шахтах Нововолинська, де діючими лишаються дві шахти - № «Нововолинська» і «Бужанська». Заборгованість по заробітній платі на ДП «Волиньвугілля» знову перевищує 50 мільйонів гривень. Це за жовтень, листопад і грудень місяці минулого 2019 року. Задля подолання існуючої проблеми Міністерство фінансів ще у листопаді минулого року повідомило, що у Держбюджеті-2020 «на 622,8 млн грн збільшена сума на виведення державних вугледобувних підприємств на беззбитковий рівень діяльності шляхом закриття неперспективних збиткових структурних підрозділів державних підприємств".

Всім відомий факт, що вугільна галузь завжди була дотаційною. На Заході України добувають вугілля газової групи. Українським ТЕС і ТЕЦ потрібне вугілля антрацитне. Його видобували на шахтах Донбасу, які тимчасово окуповані або взагалі знищені (затоплені) незаконними збройними формуваннями «Л/ДНР». Вугілля, яке видобувають на двох нині діючих шахтах – №9 «Нововолинська» та «Бужанська» – належить до марки ДГ (довгополум’яне газове). Через війну з РФ українські ТЕС почали встановлювати нове обладнання і переходити на вугілля марки ДГ. Вугілля шахти №9 не потребує збагачення, а от на шахті «Бужанська» зольність зависока, тому це вугілля збагачують на фабриці у Червонограді.

Шахтарів хвилює не лише заборгованість по зарплатні, а й погані умови праці у копальнях: старе обладнання, ненадійні кріплення, нестача спецодягу, саморятівників та ін. З копалень звільняються кваліфіковані спеціалісти. Значних коштів потребує і єдиний в Україні вугільний довгобуд – шахта №10 «Нововолинська». Все це у сукупності призводить до відчайдушних кроків – акцій непокори. Гірники, виснажені важкою працею, стають легкою мішенню для окремих осіб, які закликають до радикальних кроків – від підземних страйків і перекриття доріг до походів у столицю і сидіння на асфальті під владними кабінетами. Масла у вогонь підливають керівники місцевих шахтарських профспілок. Складається враження, що вони пишаються своїми акціями непокори, забуваючи, що країна у стані війни. « В Україні збільшується градус протестних настроїв. Станом на грудень 48% дорослих українців готові до участі в акціях соціального протесту»,- зазначає на своїй сторінці у соціальній мережі «Facebook» Михайло Волинець, голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників України, депутат Верховної Ради України IX скликання.

В Україні зараз є 33 шахти державного підпорядкування. Майже половина з них нерентабельні. Тобто потребують або закриття, або реорганізації. І перш, ніж кричати «все пропало!», треба запитати себе, а звідки воюючій країні брати гроші на все? Так, шахтарська професія – одна із найнебезпечніших. Так, вона потребує поваги і гідного фінансування. Але не шляхом насилля, страйків, голодування чи биття касками об асфальт. Жодні лозунги чи страйки не покращать ситуації, а можуть лише привести до кримінальної відповідальності. Шахтарі – прості роботяги. Їм не цікаво слухати номери різних законопроектів – це завдання профспілок, профільного міністерства та Уряду. Для гірників головне, щоб сім’ї не були голодними, перед спуском у забій не виникало почуття страху за своє життя. І щоб виконана робота була гідно оплачена.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що людина завжди була і залишиться пріоритетом для держави, а вугільна галузь не зникне. Адже саме від неї залежить енергетична незалежність України. Поступово борги по заробітній платі шахтарям зменшуються. Зараз для країни головне – виграти війну. А дестабілізація суспільно-політичної ситуації у Волинському регіоні не той шлях, що веде до перемоги.