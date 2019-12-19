На Волині нагороджено кращих людей 2019 року

14 грудня 2019 року у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка у місті Луцьку відбулася головна патріотична подія – Премія «Люди Року-2019. Волинь» в рамках загальнонаціональної програми «Люди XXI століття». Тема події – «З Україною в серці».

На події було відзначено переможців Премії «Люди року-2019. Волинь». Це люди, які зробили вагомий внесок у патріотичне, духовне та економічне життя нашого краю.

Церемонію нагородження прикрасили виступи таких артистів: кавер гурти «Jazz-Mix» та «Re_Lab», співачка Уляна Степаненко, суперфіналіст талант-шоу «Голос. Діти» Ярослав Карпук, а також «Spivanochka Show». Ведучі вечора – режисер телеканалу «UA Волинь» Вікторія Поліщук та шоумен Сергій Скулинець, який презентував цьогоріч кліп на пісню «Мама».

На Церемонії «Червона доріжка» гості мали можливість не лише зробити фото на пам’ять, а й пригоститися келихом ігристого та смаколиками від партнерів події. Музичну атмосферу створював піаніст-віртуоз Віталій Дячук, а дарували святковий настрій презентації партнерів Премії та новорічна ялинка, розташована у фоє драматичного театру. Традиційно на Червоній доріжці відбулася благодійна акція «Бог у серцях». Зібрані кошти будуть спрямовані на дитячі будинки. До слова, організатор Премії «Люди року. Волинь» Олена Бекеша планує відвідати притулки для дітей у період Новорічних та Різдвяних свят. Учасники благодійної акції виграли цінні подарунки від партнерів Премії: ORGANIQUE – косметика натхненна природою, ЖК «forRest», кондитерська «Dolce» від піцерії «Фелічіта», набір ігристого італійського вина ТМ «Novellina», ТМ «Добра Хлібина», «Pizza Yammy», етнокрамниця «Камізелька», магазин квітів «Арт Букет», школа клавішних інструментів «Piano school», бізнес-бранч на «12 каналі».

Озвучили імена переможців почесні гості, серед яких були: Голова Волинської обласної ради, доктор економічних наук, професор Ірина Вахович; декан Луцького районного деканату, митрофорний протоієрей Володимир Присяжнюк; народний депутат України Вячеслав Рубльов; головний військовий капелан Волинської єпархії УПЦ КП, протоієрей Михайло Бучак; голова наглядової ради ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» Ярослав Галькевич; директор Львівської філії ТОВ «КНАУФ ГІПС КИЇВ» Едуард Заблоцький; перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Григорій Недопад; директор «Торгово-виробничої компанії «ВОЛДІ» ТМ «Choco Boom» Ірина Петелицька; виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт; директор мережі бутіків натуральної косметики «ORGANIQUE» Людмила Городь; засновник Волинського волонтерського центру «Серце патріота», співзасновник благодійного фонду «Серце для України», директор ТзОВ «Вишків Брук» Сергій Балицький; заслужений працівник сільського господарства, директор департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Юрій Горбенко; голова Луцької районної державної адміністрації Тарас Яковлев; начальник управління патрульної поліції у Волинській області капітан поліції Андрій Крутень; член Волинської обласної організації – Всеукраїнського об'єднання «Майдан», екс-голова Іваничівської районної державної адміністрації Лілія Кревська; директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк; маленька пацієнтка лікаря року Олександра Карпович з мамою Іриною Валеріївною.

Оргкомітет дійства не стоїть осторонь подій державного значення та прагне підтримати патріотичний дух та відзначити людей, які нині допомагають нашій країні повернути мир та економічну стабільність. Наша держава повинна знати своїх героїв, тому в рамках дійства було нагороджено героїв АТО. У номінації «Герої XXI століття» перемогу отримали:

Боєць Добровольчого українського корпусу батальйону «Донбас Україна» ЗСУ, солдат 54-ї бригади ЗСУ Дмитро Корецький.

Дмитро Корецький – мужній воїн, який брав участь в бою за контроль над міжнародним аеропортом у 2015 році. Він без вагань вирушив захищати одну з найгарячіших військових точок на той час. Загартований подіями на Майдані, Дмитро розумів, що вдома на нього чекає дружина з маленькими дітьми, але, якщо він буде сидіти склавши руки, то може дозволити загарбникам дістатися й до рідних йому людей.

Військовослужбовець військової частини Е-6753, старший лейтенант Руслан Ткачук.

Командир розвідувальної групи Руслан Ткачук був направлений у зону проведення АТО у складі 51 ОМБР. Під час боїв за Савур-Могилу був поранений уламками гранати, пройшовши тривале лікування й реабілітацію, продовжує виконувати службово-бойові завдання. Нагороджений орденом 51 ОМБР «За мужність та відвагу». Загалом пройшов більше 10 ротацій в зону АТО / ООС та 7 років військової вислуги. У 2019 році триразовий чемпіон України у Всеукраїнському турнірі «Кубок Нескорених» з міні-футболу, футзалу серед учасників бойових дій у 2018-2019 рр.

Доброволець роти патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» Михайло Талімончук.

Михайло Талімончук – боєць роти «Світязь», який у 2014 році з добровольчим підрозділом вирушив на Схід, де мужньому воїну довелося звільняти від сепаратистів Іловайськ. Під час виходу «зеленим коридором» з Іловайського котла Михайло отримав контузію. Потрапивши в оточення під Новокатеринівкою, він надавав першу медичну допомогу пораненим. У тому пеклі він врятував життя своєму побратиму й, не покинувши, до самого кінця був з ним. Відтоді боєць вважає його своїм братом. Та це не всі іспити долі, які йому довелося пройти. Згодом Михайла взяли в полон у Новокатеринівці та, на щастя, невдовзі його з побратимами передали українським представникам.

Ветеран війни, майор у відставці Руслан Уніфонтович.

У біографії Руслана Уніфонтовича – служба в лавах Збройних сил України у 2014-2015 роках. Військову службу починав з 1998 року в 28 механізованій бригаді начальником з фізичної підготовки та спорту. Під час мобілізації служив військовим комісаром в Ківерцівському районі, а згодом – у 24-ій окремій механізованій бригаді на посаді командира розвідувального взводу. Під умілим керівництвом офіцера – на рахунку 27 успішних бойових виходів та 100% повернення особового складу без поранень. Військова вислуга – 14 років. Попри важке захворювання та перенесену згодом операцію, захоплюється бігом

Санітар-розвідник батальйону «Колос» 51-ої бригади Юрій Букія.

Юрій Букія брав участь в найзапекліших боях на Сході. Під час визволення Савур-Могили попри те, що він отримав контузію, Юрій Букія продовжував займати військові позиції. Випали на його долю й важкі випробування. Він потрапив у полон та у 2014 році на «Парад ганьби» у Донецьку, коли бойовики ДНР скасували святкування Дня незалежності України. Полонених привели на площу Леніна у центрі міста, де їх ганьбив натовп, скандуючи солдатам образи. Під час акції бійців дуже побили та мали намір розстріляти Юрія за те, що він не погодився ступить на викладену дорогу з українського прапора. 12 вересня 2014 року його визволили, обмін був у форматі 36 на 36.

Капелан, настоятель парафії Святителя Миколая Чудотворця в Камінь-Каширську, протоієрей, декан Камінь-Каширського району, священник Помісної Церкви України Володимир Мицько.

За словами отця Володимира, місія священника, що на війні, що на мирній землі, – бути апостолом. Сященник наголошує на важливості духовного спілкування з бійцями на передовій. Адже їм важко не лише фізично, а й психологічно. Капелан Володимир Мицько постійно передає гуманітарну допомогу, опікується військовослужбовцями в зоні проведення ООС. У 2019 році війського капелана відзначили грамотою обласної ради «За мужність, самовідданість і відвагу, виявлені у боротьбі за цілісність України».

Військовослужбовець військової частини Е-6753, майор Леонід Єфремов.

Леонід Єфремов брав участь в понад 10 ротацій в зону АТО / ООС, за плечима – більше 10 років військової вислуги й до сьогодні не залишає віддано служити своїй державі. У 2014 році отримав поранення, виконуючи службово-бойове завдання під час захисту територіальної цілісності України в зоні проведення АТО. Після лікування та проходження реабілітації продовжує нести службу в бойових військових підрозділах. У 2019 р. ім’я Леоніда Єфремова по-новому зазвучало й у спортивному житті. Цьогоріч він став триразовим чемпіоном України у Всеукраїнському турнірі з міні-футболу.

Сержант 51-окремої механізованої бригади, ветеран війни Богдан Ушарук.

Ушарук Богдан виконував службу в лавах ЗСУ у 51 окремій механізованій бригаді на посаді командира гармати. У складі свого підрозділу пройшов один із піків та горнило російсько-української війни, потрапивши в Ізваринський котел, в полон ЛНР, а згодом до росіян. Проте морально та психологічно не здався та вірив, що надія на порятунок ще існує. Тривалий час проходив реабілітацію у військових шпиталях України. Військова вислуга – 3 роки. Сьогодні він веде активну роботу у всіх заходах та діяльностях «Спілки воїнів АТО Волині».

Начальник вибухотехнічого відділу головного управління національної поліції у Волинській області, підполковник поліції Ігор Заболотний.

Ігор Заболотний працював інспектором пожежної безпеки, пізніше – понад 15 років був експертом-вибухотехніком у науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі. Ігор Сергійович брав безпосередню участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях. За високий професіоналізм та рішучість у боротьбі зі злочинністю, самовідданість його нагородили відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції». Нині він очолює вибухотехнічний відділ Головного управління Національної поліції у Волинській області. У 2019 році Ігор Заболотний нагороджений відомчою нагородою – нагрудним знаком «Кращий працівник МВС України» за якісну роботу у попередженні та розкритті багатьох злочинів.

Старший сержант В’ячеслав Оксентюк.

В'ячеслав Оксентюк ніс службу на 3-ому блокпосту поблизу м. Слов’янська. У запеклих боях із ворожими силами він першим разом із десантниками 25 бригади штурмували м. Слов’янськ та м. Краматорськ, м. Красноармійськ, смт. Михайлівку, смт. Новомихайлівку. Під час визволення даних населених пунктів чимало представників особового складу загинуло та зазнало важких поранень. 2014 року під час штурму м. Слов’янська, внаслідок ворожих обстрілів зазнав важкої контузії, черепно-мозкової травми. Незважаючи на стан здоров’я, веде активну роботу у всіх заходах та діяльностях «Спілки воїнів АТО Волині» та активно займається спортом. В’ячеслав – член збірної Волинської області у відборах до команди збірної України Invictus Games у 2018-2019 рр., призер (золота та срібні медалі) у спортивному турнірі «Сталева воля». Призер спортивного турніру серед ветеранів «Звитяга Нескорених» в м. Києві 2019 р. Цьогоріч завоював срібну медаль з боулінгу в обласному фізкультурно-оздоровчому фестивалі «Рух для здоров’я» серед учасників бойових дій.

Окрім Героїв XXI століття, цьогоріч були нагороджені переможці в таких номінаціях: «Волонтер року», «Юна гордість року», «Вчитель року», «Лікар року», «Спортсмен року», «Патріот рідного краю», «Правоохоронець року», «Будівельник року», «Господарник року», «Аграрій року», «Бренд року», «Торгова марка року», «Європейська якість року», «Професіонал року», «Бізнес-леді року», «Благодійник року», «Подвиг року».

Волонтер року – волонтер, адвокат Василь Нагорний.

Волонтера Василя Нагорного знають чи не всі бійці на Волині, і чи не вся 51-ша механізована бригада. Завдяки йому тисячі волинських бійців були виправдані, а честь 51 бригади була поновлена. Адвокат Василь Нагорний допоміг сотням вдів та батькам загиблих добитися справедливості. Досі бореться за права інвалідів війни. Від початку війни консультує, радить і вислуховує усіх учасників АТО/ООС, які до нього звертаються з усієї України. І найголовніше – робить це безкоштовно. Лише за один 2015-й рік Василь Нагорний проконсультував близько двох тисяч бійців, виграв 14 судових справ. У 2019 році видав книгу «Крізь пекло війни та судів. Шлях нескорених». Ця книга про те, як треба боротись за свою честь і гідність.

Вчитель Року – учитель-методист інформатики та математики навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» м. Горохова Волинської області Віталій Давидюк.

Давидюк Віталій Саватійович працює вчителем 34 роки. За останні 10 років (у період з 2009 до 2019 року) підготував до обласних та Всеукраїнських олімпіад з програмування, інформатики та інформаційних технологій більше 200 учнів, які зайняли призові місця у турнірах. Був нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України. Віталій Саватійович володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює в професійному середовищі, постійно вдосконалює свій професійний рівень. Своїм педагогічним кредом вибрав вислів відомого математика та філософа Блеза Паскаля: «Учень не амфора, яку потрібно наповнити знаннями, а факел, який треба запалити». А головними принципами в роботі вважає розвиток та виховання школярів.

Лікар року – Заслужений лікар України, лікар дитячого офтальмологічного відділення з центром мікрохірургії ока Волинської обласної дитячої клінічної лікарні Маргарита Потягайло.

Маргарита Потягайло – відмінник охорони здоров’я, заслужений лікар України з 50-річним стажем медичної роботи. Маргарита Потягайло ‒ лікар вищої кваліфікаційної категорії, вона надає висококваліфіковану медичну допомогу дітям з вродженими, травматичними і набутими катарактами, глаукомою, вродженими вадами органів зору, запальними захворюваннями очей, косоокістю, амбліопією. Маргарита Потягайло виросла у справжній династії медиків. Її батько, Генріх Адамович, був військовим хірургом, його дружина, Людмила Карпівна, у війну працювала старшою операційною сестрою. Медичну династію продовжує й донька Маргарити та Любомира Потягайлів – Анна Новосад. Маргариту Потягайло поважають колеги, співробітники та пацієнти за її професіоналізм, любов до роботи та дбайливе ставлення до людей.

Будівельник року – голова наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» Віктор Чорнуха. Нагороду замість нього на церемонії отримав заступник генерального директора ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» Ігор Войтюк.

ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» є визнаним лідером серед будівельних компаній Волині. Колективу компанії довіряють зведення та реконструкції важливих об’єктів: від шкіл, дитсадків і лікарень до ЖК «Тріумф», ЖК «Оберіг», ЖК «Над рікою», Будинок заводів і фабрик правосуддя, Волинська обласна інфекційна лікарня, перинатальний центр – це ще далеко неповний перелік об’єктів будівництва компанії «ЛСТМ № 536», які стали окрасою міста. Висока якість будівельних робіт, сучасні матеріали, комфортне планування, зручне розташування та доступні ціни – у цьому переваги житла, збудованого компанією з багаторічним досвідом. ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» бере активну участь в громадському житті Волині, підтримує розвиток спорту в області, є активним учасником благодійних акцій.

Бренд року – торгова марка «JASMINE». Генеральний директор і засновниця компанії «Жасмін Лінжері» Олена Очеретна.

«Жасмін» – лідер галузі виробництва жіночої білизни України. Компанія, що розпочала свою діяльність як локальна мультибрендова роздрібна мережа 25 років тому, на сьогодні є одним із найбільших виробничих підприємств галузі на континенті (у Європі). Високотехнологічне японське та французьке обладнання та виключно європейська сировина найвищої якості стали основою стрімкого розвитку бренду. Виробництво 3,5 мільйони одиниць на рік, 500 співробітників, власна національна роздрібна мережа, 1200 магазинів-партнерів, експорт у США, Саудівську Аравію, Європу, Казахстан, Білорусь – ось основні показники успіху компанії «JASMINE». «Основне для нас – довіра чарівних українок, яких ми ніколи не підведемо», – девіз компанії «JASMINE».

Правоохоронець року – заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області, полковник поліції Сергій Козак.

За плечима Сергія Козака – чималий досвід роботи у правоохоронних органах, він проходив військову службу на керівних посадах у територіальних підрозділах Національної гвардії України та внутрішніх військах МВС України. У 2011 році був добровольцем у Збройних силах України і очолив перший батальйон територіальної оборони «Волинь», з яким пройшов бої за Дебальцеве. Керував підрозділами ввіреного йому батальйону на першому оборонному рубежі Дебальцівського плацдарму. В жовтні 2014 року особисто очолив розвідувальні рейди в село Новоорлівка Донецької області та на шахту Єнакіївська, які потім зайняв та обороняв батальйон «Волинь». У 2015 році Сергія Козака призначили командиром легендарної роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь». З 2016 року він працює на посаді заступника начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області. За сумлінну службу та особливі заслуги в захисті конституційних прав та свобод людини, зразкове виконання службового обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть Сергій Козак нагороджений відзнаками МВС України. Його поважають за професіоналізм, мужність і справедливість, визнають заслуги в командуванні першим батальйоном територіальної оборони «Волинь», спецпідрозділом «Світязь» та забезпеченні публічної безпеки і правопорядку.

Подвиг року – капітан медичної служби, кандидат медичних наук, начальник неврологічного відділення Луцького військового госпіталю Таїсія Криворучко.

Таїсія Миколаївна – учасниця бойових дій. Проходить службу на посаді начальника неврологічного відділення у Луцькому військовому госпіталі. Саме Таїсія Криворучко допомогла в організації евакуації пацієнтів під час масштабної пожежі, яка трапилася вночі 20 вересня 2019 року в Луцькому гарнізонному військовому госпіталі. Завдяки її чітким діям евакуація відбулася у найкоротший термін, не постраждали люди і навіть вдалося зберегти медичне обладнання та документацію. Цьогоріч Таїсія Криворучко нагороджена високою церковною нагородою із благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла – медаллю «За жертовність і любов до України». Її сміливий подвиг вартує не лише уваги, а й суспільного визнання.

Благодійник року – голова благодійної організації Акція «Чорнобильська допомога» Ріта Ліммрот. Оскільки пані Ріта зараз знаходиться за межами України, нагороду замість неї на церемонії вручення отримали завідувач Центру слуху, дитячий лікар отоларинголог Руслан Жиленко та медичний директор з хірургічної роботи КП ВОДТМО Ігор Дородних.

Завдяки пані Ріті Волинська обласна дитяча лікарня отримала неоціненну допомогу – сучасне медичне обладнання, що значно примножило шанси дітей на одужання. Дивовижна жінка-благодійниця поповнила арсенал технічного оснащення лікарні. Жінка надала сучасний реанімобіль, стоматологічне обладнання, операційний мікроскоп, операційні столи, апаратуру для моніторингу і виходжування важкохворих дітей, цей список можна продовжувати довго. Її благодійний фонд надає можливість лікарям підвищувати кваліфікацію по профілях на базі німецьких лікарень та організовує співпрацю провідних лікарів Німеччини та лікарів комунального підприємства «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання», яким опікується пані Ріта. Завдяки Ріті Ліммрот дитячу лікарню неодноразово відвідував фахівець із світовим ім’ям, провідний отоларинголог Європи і світу, професор Томас Леннарц, який безкоштовно оперує діток. Не забуває благодійниця і про допомогу військовим госпіталям та постраждалим внаслідок військових дій на Сході України.

Юна гордість року – суперфіналіст телевізійного шоу «Голос. Діти» Ярослав Карпук.

Його називають Старовижівським соловейком, волинським Елвісом Преслі, срібним голосом країни. У 2019 році своїм співом він зачарував мільйони глядачів і став суперфіналістом телевізійного розважального шоу «Голос. Діти-5». 14-річний Ярослав Карпук зі смт Стара Вижівка – справжня юна гордість Волині, переможець багатьох Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів. Виступав на великих сценах Луцька, Львова, Києва, Южноукраїнська, Одеси та Баку (Азербайджан). Співає Ярослав, скільки себе пам’ятає. А інакше й бути не може, адже зростає у співучій родині.

Патріот рідного краю – кандидат юридичних наук, президент федерації кікбоксингу України «ISKA», майстер спорту України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег Мандзюк.

У вересні 2019 року Президентом України Олегу Мандзюку було присвоєно звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України». Українська федерація ISKA – єдиний представник у нашій країні американського кікбоксингу, що є родоначальником цього виду спорту. Світова штаб-квартира знаходиться в США, Маямі, штат Флорида. Цьогоріч у місті Луцьку ним проведено на найвищому рівні Чемпіонат України з кікбоксингу «ISKA» (Інтернаціональна Спортивна Кікбоксерська Асоціація). Минулого року Олег Мандзюк спільно з Міністерством молоді і спорту організував та провів Чемпіонат світу з кікбоксингу у м. Києві, на якому команда національної збірної України здобула 47 золотих медалей та перше загальнокомандне місце. Олег Мандзюк організовує проведення благодійних турнірів з кікбоксінгу. Крім того, він активно підтримує спортсменів, що отримали травми чи мають інвалідність. Щорічно Олег допомагає рідній Колонській середній школі, а також заохочує преміюванням учнів, що мають здобутки на районних і обласних олімпіадах. За сприяння Олега Мандзюка було збудовано храм святих апостолів Петра і Павла в його рідному селі Волиця Іваничівського району.

Професіонал року – консультант з юридичних питань Асоціації міст України, доктор політичних наук, професор Валентин Малиновський.

Валентин Малиновський є одним з лідерів децентралізаційної реформи у Волинській області. Як вчений, проблематику територіальної організації влади досліджує з 2005 року. Децентралізаційна реформа дала можливість на практиці реалізувати його багаторічні наукові дослідження. З початком реформи, у 2015 р., він активно включився у процес формування об’єднаних територіальних громад. За його безпосередньої участі було створено цілу низку ОТГ, надано сотні юридичних консультацій громадам. Завдячуючи його енергійній діяльності, професійній об’єктивності та політичній нейтральності, вдалося максимально врахувати інтереси територіальних громад та уникнути серйозних конфліктів у процесі децентралізації. За останні роки Волинська область стала однією з лідерів децентралізаційної реформи в Україні. У цьому успіхові є значна частка діяльності Валентина Малиновського.

Спортсмен року – майстер спорту з боксу та кікбоксингу, чемпіонка України з кікбоксингу, чемпіонка світу Софія Неділько.

Неділько Софія Олександрівна займається професійно спортом майже 7 років. За цей невеликий проміжок часу на її рахунку чимало перемог. Софія Неділько – бронзова призерка чемпіонату Європи з боксу (2015р.). Двічі чемпіонка світу з кікбоксингу у 2015-2016 роках (Італія-Іспанія). Бронзова призерка чемпіонату світу (2018 р., Україна. Київ). У 2019 році Софія Неділько стала срібною призеркою Чемпіонату світу та чемпіонкою України з кікбоксингу на змаганнях в Ірландії.

Бізнес-леді року – генеральний директор і засновниця компанії «Жасмін Лінжері» Олена Очеретна.

Олена Очеретна – цілеспрямована, наполеглива, харизматична та успішна жінка, яка працює у бізнесі вже 25 років. Після відкриття магазину у Луцьку під маркою «Жасмін» перші шість років присвятила розвитку власної роздрібної мережі. У цей період бізнес-леді зрозуміла, що на українському ринку відсутня якісна жіноча білизна за доступними цінами. Олена Очеретна повністю опанувала технологіями і принципами створення білизни і в 2009 році з нуля налагодила власне виробництво білизни під торговою маркою JASMINE, яка цьогоріч святкує вже 10-літній ювілей. Олена Очеретна – безумовний лідер і натхненник. Вона вміє запалити ідеєю, організувати роботу, підібрати висококваліфіковані професійні кадри, з яких змогла створити згуртований колектив професіоналів. Бізнес-леді Олена Очеретна тримає руку на пульсі світових трендів, цікавиться новинками, модними тенденціями та передовими технологіями виробництва високоякісної жіночої білизни світового рівня. Вона легко знаходить спільну мову із партнерами по бізнесу та своєю командою, ставить амбітні цілі та досягає їх. Більше того, вона – любляча дружина та турботлива мама, яка виховує доньку.

Господарник року – голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк.

Юрій Семенюк вже 11 років поспіль виправдовує довіру людей. За його головування відкрито комунальне підприємство, здійснено благоустрій населених пунктів сільської ради, реалізовано інфраструктурні проєкти у галузі будівництва та реконструкції вулиць і доріг місцевого значення. Облаштовано дитячі майданчики, збудовано поштове відділення в селі Струмівка, фельдшерсько-акушерські пункти в селах Струмівка та Крупа, на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Підгайці створено комунальне некомерційне підприємство. Проведений капітальний ремонт Будинку культури села Підгайці та клубів сіл Крупа та Воротнів. Зроблено ремонт Підгайцівського дитячого садка та відкрито дві додаткові групи для дітей. Ведеться будівництво нового дитячого садка в с. Крупа. Проводиться експертиза робочого проєкту будівництва дитячого садка в с. Струмівка. Проведено освітлення усіх населених пунктів сільської ради. У 2019 році за його сприяння здійснено реконструкцію існуючого спортивного майданчика під мультифункціональний спортивний майданчик для занять ігровими видами спорту в с. Крупа. Облаштовано стадіон в с. Підгайці. Відкрито інклюзивно­ресурсний центр, оснащений сучасним реабілітаційним обладнанням, засобами корекції, меблями й комп’ютерною технікою. Дбає Юрій Михайлович й про культурну й духовну спадщину громади: на території с. Підгайці відкрито пам’ятник «За волю та незалежність українського народу», пам’ятні дошки загиблим у Другій світовій війні, воїнам УПА та АТО, встановлено стелу Героям Небесної Сотні та пам’ятник Тарасу Шевченку. Усе це лише неповний перелік досягнень сумлінного керівника. Голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк активно переймається проблемами своїх односельчан, постійно надає матеріальну допомогу соціально незахищеним громадянам та учасникам бойових дій на Сході України.

Аграрій року – голова фермерського господарства «Перлина Турії» Володимир Яренчук.

Головним видом діяльності господарства «Перлина Турії», керівником якого є Володимир Яренчук, є розведення великої рогатої худоби молочних порід, вирощування зернових та бобових культур і насіння олійних культур.

Протягом останніх років досягнуто стабільної врожайності основних зернових культур. Господарство виробляє високоякісне насіння сортів вітчизняної та зарубіжної селекційно зимої пшениці, озимого ячменю, сої та гороху для реалізації партнерам Західної України. У молочному тваринництві використовується найкращий селекційний матеріал. Досягненням фермерського господарства «Перлина Турії» у 2019 році є вдосконалення, модернізація та запуск сучасного молочного комплексу. Запроваджено сучасну технологію доїння корів з використанням карусельної системи. Комплекс облаштований за останніми європейськими трендами. Варто відмітити, що це перша ферма такого типу не лише на Волині, а й в Західній Україні. Володимир Арсентійович не стоїть осторонь проблем громадян. Він постійно надає матеріальну допомогу шкільним навчальним закладам та садочкам, Будинкам культури, а також за власний рахунок провів благоустрій територій навколишніх сіл.

Європейська якість року – директор компанії «Maxifood» Ігор Ступець. Нагороду замість нього на церемонії вручення отримала представниця, обличчя бренду «Novellino» Юлія Спасюк.

Ступець Ігор Орестович очолює компанію «Maxifood», яка є ексклюзивним представником ТМ Novellina в Україні. ТМ Novellina створена у 2013 році в Італії. Продукція виробляється на заводі з двохсотрічною історією, що входить до групи заводів компаній Caldirola – відомого у всьому світі виробника італійських вин. В Європі продукти бренду відомі ще з початку його заснування, на український ринок виробник вийшов два роки тому. Сьогодні продукція бренду Novellina представлена на полицях більше ніж 30 тисяч торгових точок України. Fragolino, Granatino, Pera, Pesca, Spritz & Rall, Prosseco – це неповний перелік продукції, яка виготовляється під торговою маркою Novellina, проте саме ця ТМ є прикладом європейської якості.

Торгова марка року – співзасновник бренду «М'ясний дар» Владислав Свірень.

Свірень Владислав Васильович – успішний бізнесмен, який прагне у всьому досконалості, особливо у якості м’ясної продукції. Щодня Владислав Васильович контролює роботу кожного підрозділу, починаючи від закупівлі сировини та закінчуючи експедицією. Співзасновник бренду «М’ясний дар» родом з Німеччини – країни ковбас, тому смачні м’ясні вироби є результатом поєднання сучасних європейських технологій, перевірених часом німецьких традицій та досвіду українських технологів. Завдяки оснащеному холодильними установками автопарку, продукція «М’ясний дар» зберігає свою свіжість під час доставки до багатьох торгових закладів Волинської області та Західної України. Продукція бренду «М’ясний дар» є переможцем «100 кращих товарів України» у номінації «Продовольчі товари», Всеукраїнської програми «Люди XXI століття» у номінаціях «Вибір споживача» та «Європейська якість» та має відзнаку «Золотий символ якості національних товарів та послуг України». Торгова Марка «М’ясний дар» – ковбаси і м’ясні делікатеси, яким позаздрили б навіть німці.

Після Церемонії нагородження Премією «Люди року» у ресторані «QUEEN» Night Club & Karaoke Hall відбувся Світський прийом. Для гостей лунали джазові композиції відомих світових хітів у виконанні гурту «Jazz-Miх». Позитивний настрій дарували ведучі Роман Скулинець та Вікторія Поліщук, а драйву додав Влад Скулинець (DJ_Slavniy). Для вишуканого аристократичного відпочинку ресторація «QUEEN» ексклюзивно для гостей Премії «Люди року» вперше провела фуршет у королівському форматі. Кращі європейські страви та святковий антураж створювали королівську атмосферу вечора і неодмінно прикрасили одну з найважливіших подій цього року. Гості мали можливість насолодитися неповторним смаком ігристого італійського вина ТМ «Novellina», а градус піднімав алкомаркет «Gradus». Пікантності стравам надала елітна продукція ТМ «М’ясний дар». Яcкравою ноткою вечора став candy bar та розкішний торт від солодкого партнера – кондитерської «Dolce» від піцерії Фелічіта для гостей та кращих Людей 2019 Року. Люди року відпочили по-королівськи!

Варто подякувати партнерам, адже без них подію навряд чи вдалося б провести. Головні партнери – ТОВ «КНАУФ ГІПС КИЇВ», ПрАТ «Гнідавський цукровий завод», ТМ «Jasmine lingerie». Головний подарунковий партнер – «ORGANIQUE» – косметика натхненна природою. Офіційні партнери: ТМ «Choco boom», фітнес-клуб «Limefit». Спеціальні партнери: житловий комплекс «forRest», салон «Двері Білорусії Луцьк», етнокрамниця «Камізелька», косметика «UNICE multibrand». Технологічний партнер: «IQOS». Пригощають офіційні партнери: ТМ «Novellinа», алкомаркет «Gradus». Солодкий партнер – кондитерська «Dolce» від піцерії Фелічіта. Cмачні партнери: ТМ «Добра Хлібина», ТМ «М’ясний Дар», мережа ресторанів «Пятниця» і «Sushi Yammy». Флористичний партнер: магазин квітів «Арт Букет». Поліграфічний партнер –Промомайстер. Fashion партнер – MZM. Beauty-партнери: клініка пластичної хірургії «Beauty Art», стиліст-візажист Лариса Гетманчук. Фотопартнери: Катерина Сива, Cергій Назарук, Христина Кримуза. Музичні партнери: «SPIVANOCHKA show», школа клавішних інструментів «Piano school». Ведуча вечора та моделі виглядали по-королівськи в сукнях «Pollardi». ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ: «12 канал». Радіостанції: «Радіо Люкс», «Хіт FM», Авторадіо», «Наше радіо», «Радіо П’ятниця», «FM Галичина», «Радіо Максимум», «Радіо Релакс», «Шансон FM», «Радіо 1». Інформаційне агентство «Волинські новини», інтернет-видання «Волинь Post», інтернет-видання «Бізнес.Район», інтернет-видання «Волинь Online», інформаційне інтернет-видання «Таблоїд Волині», Інтернет-видання «Відомості», Інформаційний портал «Волинь infa», Волинське незалежне інтернет-видання «Волинь. Правда», сайт про головні новини та події Луцька «0332», інтернет-портал «Афіша розваг Луцька», сайт про зіркове життя «Старлайф», сайт «top-people.com.ua». Журнал «People UA». Волинська рекламно-інформаційна газета «Ваша рекламна газета», Луцька районна громадсько-політична газета «Слава праці плюс», рекламно-інформаційна газета «Волинський ринок», Рекламні агентства: «Lava», «ВолиньТерміналСервіс», «Західсофтсервіс», «RIA-AIR».

Прес-аташе: Ольга Семенюк. Фотографи: Катерина Сива, Сергій Назарук, Христина Кримуза.