Зниклого у Ковелі 22-річного юнака не знайшли

Ковельчанина Бутмирчука Володимира 1997 року народження (Волинська область) станом на 20 травня 2019 року не знайшли!

Син Анастасії Бутмирчук зник 16 травня (четвер) 2019 року в місті Ковелі після того, як поїхав на прогулянку на горному велосипеді червоного кольору з надписом COYOTE (фото – додається). Був одягнений в зелену кофту з капюшоном, сині джинсові штани, сині ботінки, середнього зросту, з борідкою, рижий колір волосся (фото – додається).

16 травня 2019 року в м. Ковель після обіду пішов проливний дощ. Володимир Бутмирчук виїхав з дому орієнтовно після 13 год.00хв, якраз перед початком дощу. Завдяки Вадиму Антонюку знайшли останнє відео, як юнак бере велосипед і вирушає на прогулянку.

При собі Володимир не мав грошей і не мав мобільного телефону, не мав звички без попередження відлучатися з дому на довший час.

Очевидці стверджують, що того злочасного дня орієнтовно 14 год.00 хв. Бутмирчука Володимира помітили в мікрорайоні «Сільмаш» біля загальноосвітньої школи №11-ліцей в місті Ковелі Волинської області.

Востаннє зниклого юнака бачили того ж 16 травня 2019 року поміж 14 год.00хв.-15 год.00хв. в районі вулиці Олексія Шума (колишня назва - «Боженка») і вулиці Окружної недалеко від місця проживання в місті Ковелі Волинської області.

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не створюйте і не поширюйте чуток і неперевіреної інформації. Це шкодить пошуковим роботам.

Мешканці міста Ковеля Волинської області, – будь ласка, ПЕРЕВІРТЕ записи з відео-реєстраторів і відео-камер за 16 травня 2019 року з 12год.00 хв. по 23год.00 хв. на всій території міста Ковеля. Якщо щось виявите, то, буть ласка, повідомте нас чи поліцію.

Допоможіть розклеїти листівки-оголошення про РОЗШУК зниклого юнака.

Допоможіть у пошуках і прочісуванні прилеглих територій чи закинутих довгобудів чи недобудованих об’єктів.

Не лишайтеся байдужими до чужого горя!

Мама юнака Анастасія Бутмирчук, як і вся родина, через пережиті сильні душевні хвилювання, перебуває в важкому психо-емоційному стані однак БЛАГАЄ продовжувати пошуки сина (фото - додається)!

Контактна особа – Едуард (брат зниклого юнака): тел. 063 461 19 90

Дякуємо.

(джерело інформації – посту у Facebook: https://www.facebook.com/1ViktorMovchan/posts/2154572821278672?notif_id=1558303938654188¬if_t=video_processed