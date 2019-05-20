Зниклого у Ковелі 22-річного юнака не знайшли
Рідні просять про допомогу.
Ковельчанина Бутмирчука Володимира 1997 року народження (Волинська область) станом на 20 травня 2019 року не знайшли!
Син Анастасії Бутмирчук зник 16 травня (четвер) 2019 року в місті Ковелі після того, як поїхав на прогулянку на горному велосипеді червоного кольору з надписом COYOTE (фото – додається). Був одягнений в зелену кофту з капюшоном, сині джинсові штани, сині ботінки, середнього зросту, з борідкою, рижий колір волосся (фото – додається).
16 травня 2019 року в м. Ковель після обіду пішов проливний дощ. Володимир Бутмирчук виїхав з дому орієнтовно після 13 год.00хв, якраз перед початком дощу. Завдяки Вадиму Антонюку знайшли останнє відео, як юнак бере велосипед і вирушає на прогулянку.
При собі Володимир не мав грошей і не мав мобільного телефону, не мав звички без попередження відлучатися з дому на довший час.
Очевидці стверджують, що того злочасного дня орієнтовно 14 год.00 хв. Бутмирчука Володимира помітили в мікрорайоні «Сільмаш» біля загальноосвітньої школи №11-ліцей в місті Ковелі Волинської області.
Востаннє зниклого юнака бачили того ж 16 травня 2019 року поміж 14 год.00хв.-15 год.00хв. в районі вулиці Олексія Шума (колишня назва - «Боженка») і вулиці Окружної недалеко від місця проживання в місті Ковелі Волинської області.
Будь ласка, ДОПОМОЖІТЬ ЗРОБИТИ НАСТУПНЕ:
не створюйте і не поширюйте чуток і неперевіреної інформації. Це шкодить пошуковим роботам.
Мешканці міста Ковеля Волинської області, – будь ласка, ПЕРЕВІРТЕ записи з відео-реєстраторів і відео-камер за 16 травня 2019 року з 12год.00 хв. по 23год.00 хв. на всій території міста Ковеля. Якщо щось виявите, то, буть ласка, повідомте нас чи поліцію.
Допоможіть розклеїти листівки-оголошення про РОЗШУК зниклого юнака.
Допоможіть у пошуках і прочісуванні прилеглих територій чи закинутих довгобудів чи недобудованих об’єктів.
Не лишайтеся байдужими до чужого горя!
Мама юнака Анастасія Бутмирчук, як і вся родина, через пережиті сильні душевні хвилювання, перебуває в важкому психо-емоційному стані однак БЛАГАЄ продовжувати пошуки сина (фото - додається)!
Контактна особа – Едуард (брат зниклого юнака): тел. 063 461 19 90
Дякуємо.
(джерело інформації – посту у Facebook: https://www.facebook.com/1ViktorMovchan/posts/2154572821278672?notif_id=1558303938654188¬if_t=video_processed