Свавілля поліцейських на Волині: батька і 8 його дітей серед ночі викинули із буса!

Про ситуацію на дорозі розповіла на сторінці "Радар" журналістка Наталія Камишникова.

"Люди, пишу о першій годині ночі. Хто ще не спить – прошу МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ, аби прокинулись міністр внутрішніх справ Аваков і начальник Волинського обласного управління поліції Шпига!

У холодну ніч 8 дітей на трасі, батько з півторамісячним немовлям на руках…

Опівночі телефонує РАДАРУ нововолинський водій – Андрій Миколайович. Його зупинили на виїзді з Любомля поліцейські (не назвалися).

Перевірили авто за електронною системою “Рубіж” і виявили, що власник машини (а нововолинець їздить за довіреністю) був за щось там оштрафований і досі не сплатив штраф. Цей власник мешкає в іншій області, а нововолинець став заручником ситуації.

Тому бус зараз конфіскують і поставлять на штрафмайданчик у Любомлі, а ти, водію, виходь із усіма своїми пасажирами серед ночі і йди куди знаєш.

А В МАШИНІ ВІСІМ ДІТЕЙ! Це все діти Андрія. Найменшому – півтора місяця!!!

Куди їм серед глупої ночі? Під хату начальника районного відділу поліції?

– А то не наша проблема, – кажуть Андрію патрульні. – Хочеш – наймай таксі. А хочеш – іди зі своїми дітьми в готель і ночуй там, а вранці лови таксі…

Два таксі – бо пасажирів буде аж 9…

РАДАР телефоном пропонує цілком законний варіант: один із патрульних сяде в бус, доїде разом із багатодітною родиною до Нововолинська, а звідти – якщо вже не можна залишити бус на штрафмайданчику в Нововолинську – доправить його в Любомль.

– Ні! – категорично відповідають патрульні.

Назватись відмовляються. І лише на настійливу вимогу РАДАРА неохоче згадують свої прізвища:

– Лейтенант поліції Яговенко Олександр Володимирович, рядовий Пархонюк Богдан Володимирович.

Совість? Ні, не чули. Здоровий глузд? Не бачили. Конституція, де життя і здоров’я людини є найвищою цінністю в Україні? Не читали.

Але могли б зателефонувати своєму начальству і повідомити про нештатну ситуацію. Не кожної ж ночі доводиться викидати з автомобіля по 8 дітей!!!

Алло, патрульна поліціє Волині! Що це за тупа бюрократія? Невже ваша відомча казенна інструкція вища за життя і здоров’я дітей??? А якщо вночі з малими, викинутими з машини, щось трапиться?..