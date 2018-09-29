Невідомі намагались переправити тютюнові вироби з України до Польщі за допомогою квадрокоптера

Сьогодні підрозділом внутрішньої безпеки по Луцькому прикордонному загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби підтверджено отриману інформацію про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів з території України до Польщі за допомогою малого літального апарату на ділянці відповідальності загону. У зв’язку з цим напрямок н.п. Старовойтове (Україна) – н.п. Бердище (Польща) було посилено додатковим прикордонним нарядом.

Як результат, співробітниками ВВБ спільно з військовослужбовцями відділу «Рівне» Луцького загону було встановлено місце можливого підйому малого літального апарату. В ході подальших пошукових заходів було виявлено 3 чорні пакунки з тютюновими виробами та МЛА типу «Дрон».

Наразі оперативним шляхом встановлюються особи, які можуть бути причетні до організації протиправній діяльності на державному кордоні України.