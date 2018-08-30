З вересня на Луцькому Стиру запустять прогулянковий катер

Про оновлення та перспективи розвитку Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в ефірі телеканалу «Аверс» розповів голова фракції «УКРОП» у Луцькій міській раді Ігор Поліщук.

Центральний парк міста, який відкрили у далекому 1964 році, на багато років став улюбленим місцем відпочинку лучан. Із ностальгією згадує парк рідного міста, де у дитинстві гуляв з батьками, і депутат Луцької міської ради Ігор Поліщук.

«Центральний парк – це моє улюблене місце в Луцьку, адже з ним пов’язані дуже сентиментальні спогади дитинства. Пригадую, що тут завжди було надзвичайно людно, багато різноманітних розваг. Однак, наприкінці минулого століття територію парку занедбали, окраса міста стрімко втрачала колишню привабливість. Саме тому одним із першочергових завдань нашої команди стало приведення парку до належного вигляду», – розповів Ігор Поліщук.

За словами депутата, неабияке враження на делегацію Луцької міської ради, яка у травні минулого року відвідала з робочим візитом Харків, справив проект із реконструкції парку імені М.Горького у Харкові.

«Натхненні візитом до колег, ми взялися й собі за реконструкцію: виклали бруківку, встановити лавки та освітлення. Звісно, такого парку як у Харкові ми собі не можемо дозволити. Його обслуговує понад 600 людей, а це більше ніж працює у Луцькій міській раді. Однак, ми працюємо над тим, аби повернути Центральному парку колишню славу», – розповів Ігор Поліщук.

Серед найголовніших змін, які відбулися за останні два роки: встановлення освітлення на центральній алеї, відкриття алеї ліхтарів та парасольок, розчищення Стиру та каналів парку. Саме після розчищення річки й виникла ідея запустити прогулянковий катер. За словами радника Луцького міського голови Ігоря Поліщука, здійснити прогулянку на катері лучани та гості міста зможуть уже 8 вересня.

Розчистили і Стир, і канали у парку траксором, вартість роботи якого обійшлася бюджету міста у 30 тисяч гривень. За словами Ігоря Поліщука, машину-амфібію планують використовувати тричі на рік: на початку червня, у середині липня і перед урочистостями з нагоди Дня незалежності України. До вирішення проблеми розчищення каналів міська влада підійшла комплексно: придбали насосну станцію, яка допомагає регулювати рівень води, розпочали процес біомеліорації. Щоб канали залишалися чистими у воду запустили 500 кілограмів карпа та 100 кілограмів білого амура і товстолоба.

Не менш гостро стоїть питання оновлення атракцій, адже більшість з них були встановлені ще у радянські часи. Атракції перебувають в оренді, а тому нині міська влада веде перемовини із підприємцями щодо оновлення бодай би частини атракціонів. Зробити це непросто, адже це надзвичайно великі кошти, а сезон триває усього три місяці. Зокрема, найдешевше колесо огляду коштує 300-400 тисяч євро.

«Перші роботи з оновлення парку почалися ще у 2012 році. Саме тоді за сприяння Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» встановили освітлення на центральній алеї парку. За ці роки вдалося зробити надзвичайно багато. Серед завдань, які стоять перед нами у найближчий час, – заміна бруківки на центральній алеї, адже покриття на бічних уже майже повністю оновили. Вірю, що усе задумане найближчим часом вдасться втілити», – підсумував депутат.