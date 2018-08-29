Закон про нові правила виїзду дитини за кордон набрав чинності

Відсьогодні набрала чинності норма Закону №2475 щодо виїзду дитини, яка проживає в неповній сім’ї, з одним з батьків без дозволу іншого строком до 1 місяця за кордон. Про це повідомив Міністр юстиції України Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.

«Відтепер у малечі з’явилося набагато більше можливостей для оздоровлення, відпочинку, навчання, участі у спортивних або культурних змаганнях», - зазначив Міністр.

Відповідно до Закону, той з батьків, з ким проживає дитина, і який не перешкоджає другому з батьків бачитися з дитиною, зможе виїхати з нею за кордон на термін до місяця без нотаріальної згоди іншого, якщо має рішення суду або органу опіки і піклування, яким підтверджено, що дитина проживає з ним.

При цьому на термін більше одного місяця можна виїхати за кордон тому з батьків, який проживає з дитиною, якщо інший з батьків має заборгованість з аліментів 4 місяці. А для дітей з інвалідністю і тяжкохворих цей строк скорочено до трьох місяців.

Для виїзду за межі країни необхідно взяти у державного або у приватного виконавця, який виконує рішення про виплату вашій дитині аліментів, довідку про наявність заборгованості за чотири місяці, а в разі наявності інвалідності або тяжких захворювань у дитини — за три місяці. При перетині кордону пред’явити таку довідку співробітникам прикордонної служби. Якщо йдеться про виїзд із хворою дитиною, а борг становить три місяці, необхідно також пред’явити документи, які підтверджують інвалідність або тяжке захворювання дитини.