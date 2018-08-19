Названа причина ДТП у Польщі

За даними на вечір суботи, 42 українці, які отримали травми у ДТП в Польщі, перебували у медичних закладах. Одна людина залишається у тяжкому стані. Одного пацієнта вже виписали.

Близько 23 години 17 серпня автобус, в якому були 51 турист, два водія і екскурсовод, зірвався з дороги поблизу Перемишля та перевернувся. Троє людей загинули. Постраждалих госпіталізували в лікарні ближчих міст.

Польські ЗМІ повідомили, що водія туристичного автобуса затримали. Йому оберуть міру запобіжного заходу.

За попередніми даними прокуратури, автобус їхав зі значно вищою швидкістю, ніж дозволена у тому місці.

Згідно із уточненими даними МЗС, одна особа відмовляється від операції, побоюючись високої плати за медичні послуги.

При цьому, представник туристичного оператора "Аккорд-Тур", Роман Кострицький, нині перебуває у Перемишлі і твердить, що усі пасажири були застраховані за груповим договором страхування, і що страхова компанія не відмовляється виконувати угоду.

Він також твердить, що пасажири, яким не потрібна медична допомога, повернуться до України коштом туроператора. Таких є 11 осіб, і нині вони розміщені у готелі.