Луцьк отримає від НЕФКО 5 мільйонів євро івестицій

23 травня у Києві відбудеться підписання кредитного та грантового договори між НЕФКО (Північна Екологічна Фінансова Корпорація) та Луцьком на фінансування енергоефективних заходів у 40 громадських будівлях: дитячих садках, школах та закладах культури. За підрахунками місцевих керманичів, за рахунок даної інвестиції споживання тепла та електроенергії для міста зменшиться на 60% та 35% відповідно, а також скоротиться частка викидів CO2 приблизно на 4 тис. тонн щорічно. Виграють всі: і місто, і люди. Буде проведена серйозна робота на роки. Хочеться сказати, що покійний Микола Романюк, як міський голова, ставив у пріоритет роботу зі Світовим банком, Банком реконструкції та розвитку, НЕФКО, міжнародними та вітчизняними фондами в напрямку залучення коштів на розвиток інфраструктури, туризму, культури, охорони здоров’я. Він знаходив ті 10, 30, 50 відсотків з бюджету міста, аби залучити максимально кошти ззовні. Як зараз пригадую, на останній своїй нараді-звіті про проведену за рік роботу він казав, що у міськраді всі управління пишуть гранти, навіть по декілька відразу.

Щодо коштів, які передбачаються від підписання договорів, за інформацією міськради, це 5 мільйонів євро. Проект також буде фінансуватися за рахунок гранту (1,3 млн євро) від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) та Луцької міської ради (1 млн євро). Шведське Агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida) сприятиме фінансуванню підтримки групи реалізації проекту.

НЕФКО є міжнародною фінансовою установою, яка створена та належить п’ятьом країнам Північної Європи. НЕФКО за останні роки профінансувала в Україні 110 проектів.