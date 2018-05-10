Екологи назвали причину смороду у Луцьку

Звідки «аромати» у Луцьку і як поводитися із сміттям в ОТГ - про це говорили у Ковелі під час семінару «Управління природними ресурсами».

Перший заступник голови Державної екологічної інспекції у Волинській області Сергій Шеремета розповів присутнім представникам об’єднаних територіальних громад про поводження із твердими побутовими відходами, зокрема, про роздільний збір сміття та виробництво біогазу. Також він поділився польським досвідом щодо поводженням із рідними побутовими відходами та екологічний збір.

Шеремета під час свого виступу висловив припущення, чому в обласному центрі Волині так неприємно пахне. Він зауважив, що поля фільтрації під Луцьком та так звані мулові карти заповнені на 100 %. Не покращує ситуацію і забудова довкола Луцька, виробництво на цукровому заводі та ковбасне виробництво, адже відходи можуть потрапити до звичайної каналізації, де вони вступають у хімічну реакцію, що разом із переповненими муловими полями породжує неприємний запах. Тому потрібно потурбуватися про земельну ділянку для нових полів фільтрації і покращення екологічної свідомості громадян.