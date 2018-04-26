Заступника мера Луцька і ще двох чиновників міськради затримано на хабарі

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко написав у facebook.

"Прокуратурою Волинської області спільно з працівниками СБУ, Нацполіії та САП затримано трьох посадовців міськради обласного центру , у тому числі - заступника міського голови, під час одержання ними четвертого траншу неправомірної вигоди в розмірі 17 000 доларів США за оформлення права власності на вже збудований житловий будинок.

Окрім того, у ході документування злочинних дій заступника Луцького міського голови встановлено факт його посередництва під час вимагання головою одного з судів області неправомірної вигоди від громадянина в сумі 10 000 доларів за винесення позитивного рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Служетельку Феміди затримано сьогодні жпід час одержання хабара", – написав Луценко.