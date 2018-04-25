На Волині поліція ліквідувала підпільні цехи з обробки бурштину
Правоохоронці вилучили 80 кілограм бурштину, вартість якого сягає 200 тисяч гривень.
Оперативники Управління захисту економіки у Волинській області, спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Волинській області, працівниками управління СБУ у Волинській області під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області припинили діяльність трьох підпільних цехів з обробки бурштину.
Так звані «майстерні» знаходилися в житлових та підсобних приміщеннях в одному із селищ Маневицького району. Після обробки «сонячне каміння» вивозили за межі країни.
24 квітня на підставі ухвал суду проведено обшуки, під час яких вилучили майже 80 кілограм необробленого та обробленого бурштину-сирцю різної фракції та обладнання для його обробки.
Встановлюються канали надходження та збуту бурштину.
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