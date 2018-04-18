Обєднання сіл із Луцьком штучно гальмують

Основна причина чому навколишні села не хочуть приєднуватися до Луцька це те, що депутати або тамтешні очільники бояться втратити свої мандати і посади.

Про це заявив голова фракції УКРОП у Луцькраді, радник Луцького міського голови Ігор Поліщук у прямому ефірі телеканалу «Аверс».

Як відомо, приєднання до Луцька навколишніх сіл, зокрема Прилуцького та Підгаєць, дозволило б розширити межі міста та отримати додаткові надходження в бюджет новоствореної громади. Ці кошти використовувалися для покращення інфраструктури, для підвищення якості освіти та медицини – того, чим користуються всі жителі.

«До прикладу, ветування сільським головою Прилуцька рішення сільської ради набуває анекдотичного характеру. Мешканці та депутати за приєднання, а сільський голова вже втретє накладає вето на таке рішення. Підгайці теж не хочуть приєднуватися», – каже Ігор Поліщук.

Додає: в рамках договору про співпрацю із Прилуцьким, який був підписаний більше року тому, з бюджету обласного центру вже витратили 4 мільйони гривень на вирішення різноманітних проблем села.

«Згідно цього договору, Луцьк виконав всі зобов’язання про співпрацю. Проте, через непоступливість сільського голови на продовження такого фінансування надіятися не варто. Та навіть не зважаючи на це, ми намагаємося допомагати цьому населеному пункту. Прилуцьке – одне з небагатьох сіл, яке може вивозити відсортоване сміття на полігон твердих побутових відходів в селі Брище», – наголошує укропівець та додає: така боротьба сільського голови за свою посаду шкодить громаді.

Ігор Поліщук переконаний: в результаті об’єднання виграли б усі навколишні населені пункти.

«До прикладу, на території села Підгайці працює величезне підприємство «Модерн-Експо», проте кошти від його діяльності надходять в бюджет Луцького району і розподіляються для потреб інших населених пунктів. Якби Підгайці об’єдналися із Луцьком, ми б могли б домовитися про такий розподіл надходжень, що від цього виграв би і Луцьк і Підгайці».