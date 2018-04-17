На Волині доходи обєднаних громад перевищили заплановані показники

Експерти Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування провели аналіз виконання бюджетів об’єднаними громадами краю за результатами першого кварталу 2018 року.

Про це інформує Волинський ЦРМС, який створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України.

Власні надходження у загальний фонд місцевиз бюджетів склали 177 762 190, 61 грн. Це 128,42% від запланованого на цей період, та складає 29,12% від річних планових призначень, затверджених місцевими радами. З 40 громад, що повноцінно функціонують та мають прямі бюджетні стосунки з Державним бюджетом, лише у чотирьох громадах надходження власних доходів виявились нижчими від запланованих, а у п’ятьох з них надходження склали понад 150% від планових.

Слід зазначити, що виконання плану надходжень у загальний фонд місцевих бюджетів у містах обласного значення склало 106,9 %, у всі місцеві бюджети, крім ОТГ- 110,71 %, вцілому по області - 113,7%. Отже, виконання планових призначень по об’єднаних громадах значно превищує аналогічні показники по інших місцевих бюджетах.

Щодо структури доходів, отриманих місцевими громадами у першому кварталі 2018 року, то вона виглядає наступним чином:

Податок на доходи фізичних осіб у структурі власних надходжень ОТГ складає 60,18 %, єдиний податок 13 %, акциз на пальне 10,26 %, майнові податки 10 %, рента за використання лісових ресурсів 2,67 %, акциз на тютюн і алкоголь 1,98 %, плата за адміністративні послуги 1,21 %, інші платежі 0,7 %.

Порівняно невисокою є частка майнових податків, які включають і плату за землю, це свідчить про те, що громади мають резерв для росту власних доходів саме у цьому виді платежів. Також варто звернути увагу на незначні частки у струкурі доходів акцизних платежів на тютюн і алкоголь та плати за адмінпослуги і працювати над зростанням питомої ваги даних видів доходів. Особливо важливо розвивати доходи з низькою часткою у структурі власних надходжень тим громадам, де велику питому вагу мають надходження від акцизу на пальне, так як з 2020 року ці платежі не будуть надходити у місцеві бюджети, а йтимуть виключно до Дорожного фонду.